Canular homophobe de Cyril Hanouna : Un jeune piégé "dans un état de détresse morale épouvantable"

Le canular homophobe de Cyril Hanouna dans son émission "Touche pas à mon poste" (TPMP) fait grand bruit. Près de 20 000 personnes ont saisi le CSA après qu'Hanouna a piégé des homosexuels en direct jeudi 19 mai.



Le président de l'association de défense LGBT "Le refuge", Nicolas Noguier, a ce lundi publié sur sa page Facebook le témoignage d'un jeune piégé. "Notre écoutant a dû échanger une grande partie de la nuit avec l'un des jeunes piégés par M. Cyril Hanouna et qui était dans un état de détresse morale épouvantable. Nous avons été fort démunis devant ses pleurs et sa peur d'être reconnu par ses parents et son entourage."



Pour rappel, Cyril Hanouna s'était fait passer pour un bisexuel dans une annonce sur un site de rencontres : "Jean-José, très sportif et super bien monté (...) j'aime quand on m'insulte." L'animateur a répondu en direct aux hommes qui le contactaient, sous les rires du public de TPMP.



L'animateur vedette se dit "blessé" par les accusations d'homophobie : "C'est tout ce que je combats depuis des années. C'est à l'opposé de ce qu'est TPMP".