Canne à sucre : Trouvons-nous ça normal ?

210 000 tonnes de sucres sont fabriquées chaque année à La Réunion. Nous sommes la première région productrice de canne à sucre de l'Union européenne. Le sucre est le premier produit d'exportation réunionnais (93% de la production sont exportés). Les 7% restants (195t) sont consommés à La Réunion (consommation directe ou achat par les industries).



Néanmoins trouvons-nous ça normal que La Réunion Importe 500 tonnes de sucre en 2016, alors qu'on consomme ou transforme 195t de sucre réunionnais?



Trouvons-nous ça normal que cet industriel exporte notre sucre à Nantes, le transforme en stick et en morceaux et réexporte notre production à La Réunion?



Est ce que cela veut dire que ça coûte moins cher de produire en Métropole ?



Est ce que cela veut dire que nous Réunionnais, on accepte que la production de canne à sucre crée de l'emploi en Métropole au détriment des Réunionnais?



Cet industriel bénéficie des aides à l'exportation sur le sucre, des aides à l'importation... Avec des aides comme ça, ne pourrait-on pas créer quelques emplois à La Réunion, créer une mini industrie pour faire des morceaux de sucre ( avec l'aide du Feder) ???