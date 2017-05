Canne : Les mouvements de certains syndicats sont "incompréhensibles"

Mail Communiqué Canne : Les mouvements de certains syndicats sont "incompréhensibles" 3 questions à Florent Thibault, qui estime, au nom du Syndicat du sucre, que les mouvements des planteurs sont "incompréhensibles". Le communiqué du co-président du Comité Paritaire de la Canne et du Sucre (CPCS) :

Les planteurs se mobilisent en ce début de semaine, pourquoi selon vous ?



La période de négociation actuelle est très importante. Elle engagera la filière jusqu’en 2021. Les échanges auront un impact positif sur le revenu du planteur, nous nous y sommes engagés, mais elles devront aussi prendre en compte la réalité économique pour assurer l’avenir de notre filière. J’appelle chacun à l’apaisement et à reprendre le dialogue au sein du CPCS, qui est un organisme paritaire planteurs/industriels. Ces réunions sont nécessaires pour que nous puissions aboutir ensemble à un accord de long terme.



L’Etat français soutient la canne à sucre à hauteur de 38 M€, à quoi servent-ils ?



Face à une libéralisation du marché du sucre qui nous menace, nous avons obtenu des garanties de l’Etat. L’enveloppe de 38 millions d’euros attribuées aux DOM permet aux sucres d’outremer de se battre à armes égales avec les sucres de betterave produits moins chers et désormais sans limite de quantité, dans un marché d’Europe continentale qui est à présent totalement ouvert à la concurrence.

Il faut bien comprendre que cette enveloppe n’est pas pour augmenter le revenu des industriels ni pour augmenter le revenu des planteurs mais pour permettre à La Réunion de continuer à vendre son sucre sur le marché européen dans le nouveau cadre économique de la réforme.



Comprenez-vous les planteurs qui demandent une augmentation du prix de la tonne de canne ?



Tout d’abord, il faut rétablir la vérité : il est faux de dire que le prix de la canne n’a pas augmenté depuis 30 ans. La rémunération des planteurs a progressé, par exemple depuis 2005 de 28 %. Elle est passée en moyenne d’environ 60 à 80 euros par tonne de canne.

De la même manière il n'est pas acceptable d'entendre dire que rien n’est proposé pour augmenter le prix de la tonne de canne. La rémunération des planteurs augmentera une nouvelle fois en 2017. Nous avons fait plusieurs propositions dans ce sens, en CPCS.

Il y a donc de vraies pistes pour faire évoluer la convention-canne 2017-2021. Je crois que trop de pression a été mise sur ce début de négociation, ralentissant l’avancée des discussions techniques. Il faut retrouver la sérénité des débats en CPCS pour construire, dans le calme, des solutions durables.



En tant que co-président du CPCS, j'appelle les planteurs à calmer le jeu, à respecter la charte de bonne conduite et de respect mutuel que nous avons tous signée, sans quoi toute discussion est impossible, et à se mettre autour de la table pour construire un partenariat gagnant-gagnant.



