Canne : "De grandes avancées" se félicite la FDSEA

La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles et les Jeunes Agriculteurs s'expriment via un communiqué suite à la levée des blocages des centres d’intérêts de Téréos.



"Les actions menées par les syndicats ont été positives et payantes, nous avons obtenu de grandes avancées", se félicite la FDSEA.



Parmi les avancées : la transparence sur les comptes du groupe Téréos et des négociations sur le prix de base de la tonne de canne. "ENFIN ! C’est la première fois depuis 40 ans qu’on peut discuter de ce prix de référence (39,09€/tonne de canne) !", s'exclame le syndicat.



La FDSEA rappelle : "C’est grâce à une mobilisation de plus d’un mois, intensifiée ces deux derniers jours (dans l’Est et dans le Sud) et une grande determination de l’ensemble des équipes, que ces avancées sont aujourd’hui possibles. Ce sont 3 000 planteurs qui sont concernés, il faut qu’ils se mobilisent."



Et de nuancer : "La levée des barrages et des actions n’est que temporaire dans l’attente des résultats de la réunion du Comité Paritaire de la Canne et du Sucre, ce jeudi 01 juin 2017."