Canne : Annick Girardin et Stéphane Travert saluent "une avancée significative"

M. Stephane Travert, ministre de l’agriculture, et Mme Annick Girardin, ministre des outre-mer, se félicitent de l’accord trouvé ce mardi 11 juillet entre les planteurs de canne à sucre et les industriels de La Réunion.



Après plusieurs semaines de négociations, M. Travert et Mme Girardin saluent une avancée concrète et significative pour les planteurs et pour une filière qui structure en profondeur l’économie réunionnaise.