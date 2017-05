Cannabis : Le gouvernement favorable à une simple amende pour les consommateurs

La mesure était au programme du candidat Emmanuel Macron : instaurer une simple contravention pour l’usage et la détention de cannabis. Gérard Collomb affirme : "Je pense que dans les mois qui viennent, nous aurons mis en place cette mesure". L’amende plutôt que le tribunal. Cette dépénalisation est à ne pas confondre avec la légalisation.



Les peines encourues actuellement pour l’usage de drogues sont une amende de 3750€ et une peine allant jusqu’à un an d’emprisonnement. La contraventionnalisation de l’usage de stupéfiants en ferait certes toujours une infraction pénale, mais passible non plus du tribunal correctionnel mais d’une juridiction de proximité.



La France est en tête des pays les plus consommateurs de cannabis, malgré son interdiction. En 2014, 17 millions de personnes disaient avoir déjà fumé du cannabis, et 700 000 en consommeraient quotidiennement, selon l’Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies.