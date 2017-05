Mail Courrier des lecteurs Candidature de Madame Bello candidature d’une personne intègre

A l’heure où les affaires politiques s’enchainent sur le plan national comme local, votre candidature aux législatives Madame Bello permettra à la population de se rappeler qu’il existe encore dans notre société des personnes capables de faire de la politique dans l’intérêt de la population.



Vous avez été de tous les combats pour plus de justice sociale à la Réunion ces cinq dernières années et j’en citerai simplement quelques-uns.



Pour le droit de femmes tout d’abord. Une préoccupation majeure qui malgré les avancées significatives réalisées grâce à vous, durant les années qui viennent de s’écouler, reste au cœur des enjeux des politiques publiques, tant économiques que sociales de notre société. On ne compte plus aujourd’hui le nombre de vos interventions à l’Assemblée Nationale pour dénoncer les inégalités et les violences et pour rétablir la dignité de la femme Réunionnaise.



Dans le domaine de la culture et de l’éducation ensuite. Vous vous êtes mobilisé pour permettre au plus grand nombre d’avoir un meilleur accès à la culture et à l’éducation. « Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. ». L’éducation, essentielle au développement des valeurs démocratiques auquel chacun doit être associé, permet aux individus et aux sociétés d'acquérir une conscience critique, de façonner le présent et l'avenir et de relever les défis qu'ils posent en toute connaissance de cause. Gageons que Cimendef renaitra, peut-être, sous une autre architecture un autre nom et ou dans une autre ville mais la médiathèque Cimendef sera le phénix du Savoir et de la Culture Réunionnaise.



Dans le domaine de la santé, Madame Bello, vous avez bien saisi la nécessité de créer à travers le nouveau Pôle Sanitaire Ouest une infrastructure technique moderne répondant à l’attente de la population et réduisant le déficit de lits d’hôpitaux dans notre département. Vous étiez dernièrement encore au côté des professionnels de santé pour défendre l’offre et la qualité des soins du CHU dans le contexte sociale difficile. Vos différentes interventions au Palais Bourbon pour une modernisation du système de santé et l’accès aux médicaments à la Réunion témoignent de votre préoccupation sur les problèmes que nous rencontrons dans ce domaine dans notre département.



Dans le domaine de l’emploi, la première préoccupation des Réunionnais, par vos différentes interventions à l’Assemblée Nationale, notamment en 2012 sur les emplois d’avenir, en 2013 sur les emplois aidés, en 2014 sur l’agriculture l’alimentation la pêche, en 2015 sur la Formation des contrats aidés, en 2016 sur la loi Travail, vous avez porté « la voix des sans voix » au sommet de notre institution, permettant une meilleure prise en compte de nos difficultés. Certes votre combat s’avère bien moins éclatant mais beaucoup plus efficace que la promesse des 10 000 emplois d’un maire de l’ouest restée sans lendemain jusqu’à ce jour.



Dans la conjoncture économique et sociale actuelle de notre Ile et à la lumière de l’instabilité politique qui se profile sur le plan national, votre expérience Madame Bello sera un atout important pour les administrés de la deuxième circonscription. Votre engagement pour les Réunionnais rend visible et remonte au sommet de l’Etat les difficultés que nous rencontrons dans notre Ile. Vos succès dans les dossiers notamment la loi pour la revalorisation des retraites des agriculteurs dans les DOM au même titre que pour les agriculteurs de la Métropole votée par les députés de tout bord démontrent bien que la confiance qui vous avez été accordée par les citoyens n’a pas été trahie.



Les populations des villes de Saint-Paul, Le Port et La Possession voteront pour vous à n’en pas douter. Eric Lu 141 fois



