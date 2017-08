Campagne de stérilisation gratuite

1 chatte stérilisée = 200 naissances évitées sur 3 ans

1 chienne stérilisée = 20 naissances évitées sur 3 ans

Propriétaires de chiens ou de chats, savez-vous que vous pouvez stériliser gratuitement votre animal de compagnie (femelle)?Sous certaines conditions , notamment habiter le Territoire de la Côte Ouest et être non imposable sur le revenu, vous bénéficiez du dispositif.La démarche est simple : contactez un des vétérinaires agréés pour réaliser cette stérilisation.Cette intervention chirurgicale courante permet de maîtriser les populations et de limiter ainsi les risques d’augmentation de l’errance animale.Sachez que la stérilisation n’altère pas le caractère de votre animal de compagnie, qui continuera de pratiquer ses activités habituelles (chasse, garde, câlins, …).La stérilisation a même l’avantage de diminuer les risques de maladies et de comportements gênants (miaulements intempestifs, fugues, marquage urinaire, etc.).Nous vous rappelons également que(tatouage ou puce électronique chez le vétérinaire).En cas de perte, vol ou capture par la fourrière animale vous pourrez plus facilement retrouver votre chien ou chat s’il est identifié.