Courrier des lecteurs Camarade Vlody tu me déçois !





Électrice socialiste depuis toujours, je suis très déçue, que dire, écœurée par le comportement politique de l'ancien député socialiste.En effet, Jean-Jacques Vlody a décidé de rallier la candidature du droitier et très takiste Jacquet Hoareau. C'est un comble pour un socialiste de soutenir un élu pétri d'orgueil comme Jacquet Hoareau. Cet homme appartient au clan de Thien-Ah-Koon aux méthodes pour le moins autoritaires et antisociales qu'il fait par exemple sur les employés communaux du Tampon et sur les familles en particulier les plus vulnérables de la commune. Jacquet Hoareau.Pourquoi Jean-Jacques Vlody rallie-t-il une personnalité si décriée ? Il se murmure dans les milieux autorisés que Monsieur Vlody aurait négocié son soutien en échange d'un poste d'attaché parlementaire. Monsieur Vlody est donc un alimentaire.Les électeurs surtout les socialistes détestent les arrangements d'arrière cuisine et vont sanctionner ce type d'accords électoraux qui rabaissent l'image des politiques.Femme socialiste, je suis désespérée par ce député sortant sorti qui trahit les électeurs de gauche et j'appelle au changement sur la 3e circonscription. Félicia Canto (La Rivière)



