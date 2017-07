Câble METISS: La société "Câble Metiss Ltd." enregistrée à l'île Maurice

Le très attendu câble METISS continue de prendre forme dans la zone. Un comité de pilotage s’est réuni les 3, 4 et 5 juillet dernier à Johannesburg et a permis de retenir deux nouveaux investisseurs, portant le nombre d’opérateurs à dix pour renforcer la viabilité du projet.



Ces deux opérateurs sont Airtel Madagascar et Belgacom International Carrier Services (BCIS), qui ont été acceptés à l’unanimité par les autres opérateurs, comme SFR, Canalbox, Zeop, Orange ou encore Emtel.



Outre l’entrée de nouveaux investisseurs, ce comité de pilotage a également permis d’enregistrer la société "Câble Metis Ltd." auprès du registre des compagnies de l’île Maurice le 28 juin 2017.



Comme rapporté par le site Megazap, trois autres opérateurs ont été retenus et "donneront lieu à une revue détaillée lors du prochain comité de pilotage".



De plus, "plusieurs partenaires ont été présélectionnés en vue de l’atterrissement du câble en Afrique du Sud", poursuit le site spécialisé dans l’actualité des opérateurs en Outre-mer. Cette étape faite, le début des travaux du câble pourrait rapidement intervenir pour une mise en service prévue au début de l’année 2019, termine Megazap.



Ce câble METISS, d’un coût estimé à 75 millions d’euros et d’une longueur de plus de 3.000 km pour une capacité totale de 24,000 Gigabits/s, reliera à terme Maurice, La Réunion et Madagascar au continent africain pour se connecter aux autres câbles internationaux.