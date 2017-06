Mail Courrier des lecteurs Ca suffit : "Les aires de pique nique transformées désormais en camping sauvage"

Avec l'arrivée prochaine des vacances, nous sommes profondément inquiets. Il est pratiquement impossible désormais de trouver un kiosque disponible même en se levant à 5h du matin... et cela partout à la Réunion en raison du laisser-faire des autorités et des communes.



Avant, quelques personnes courageuses allaient "bloquer" un ou plusieurs kiosques pour faire la fête en famille ou avec leurs amis le temps d'une journée. Certes, ils y laissaient pour la plupart un monceau d'immondices mais bon...les services d'hygiène dès le lundi suivant les retiraient.



Aujourd'hui, ce sont de véritables campements qui s'installent illégalement pour plusieurs jours autour d'un ou plusieurs kiosques avec tout leur matériel de camping, cassent les branches des arbres environnants et font leurs besoins naturels tout autour s'ils ne dégradent pas les kiosques et bancs pour en faire du feu et tout cela en faisant hurler les sonos de leur voiture. Sans parler des risques d'incendie...et de leur coût pour la collectivité.



Quand les éco-gardes ou autres policiers municipaux interviendront-ils pour faire lever ces camps illégaux (il suffit de faire une ronde le samedi ou dimanche matin) en repérant les contrevenants la première fois et en les sanctionnant la deuxième fois d'une contravention ?(sans oublier de médiatiser l'opération).



Les élections terminées, il n'y a plus de raisons désormais d'être cléments envers des gens qui détruisent la nature et l'environnement de notre belle île.



Pourquoi les communes ne font elles pas un effort pour ouvrir avec un gardien et des toilettes propres des campings municipaux en particulier à mi hauteur ? Un groupe de randonneurs déçus de la progression des incivilités Lu 59 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Non au Macronisme de circonstance ! Réponse d’un citoyen indigné