[COUP DE COEUR] Les mérites d'André-Maurice ("Dédé") enfin reconnus !

Notre facétieux ami a été et reste un ardent défenseur de notre (bonne) musique réunionnaise. Il a commencé à défendre la musique, toutes les musiques et surtout la nôtre, depuis fort longtemps : il était encore lycéen qu'il sévissait déjà sur les ondes de Radio-Barachois !



Depuis, il ne s'est pas arrêté.



C'est donc fort logiquement que ses mérites ont été reconnus et officialisés : Le Prix du Mérite départemental vient de lui être remis par la présidente du Conseil général (pardon : départemental, où est la nuance ?), Nassimah Dindar.



Voilà qui nous comble d'aise car notre ami est un puits de sciences musical, certes, mais aussi un ami chaleureux à n'en plus pouvoir. En outre, Dédé est un ardent défenseur de nos langues française et créole, de notre patrimoine culturel, de nos coutumes. Il pratique lui-même un créole épicé d'un humour décoiffant qui est bien sa marque de fabrique. Ses dernières émissions avec la belle Karen resteront dans les esprits.

Si je peux me le permettre : quelqu'un d'autre, trop discret à mon sens, le mériterait également, Alain Courbis.



Les mémoires musicales de nos plus glorieux musiciens, Arlanda, Pitou, Donat, Vinh San, Péters, Madoré, Fourcade, etc., c'est lui et son PRMA (mis sous l'étouffoir de la bêtise actuellement). Dédé ne dira pas le contraire.



Félicitations, Dédé, je suis heureux pour toi

