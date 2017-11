<<< RETOUR La Réunion Positive

COP 23 : Didier Robert porte la voix des "îles, terres de solutions innovantes pour tous les territoires" Lors du 23ème Sommet des leaders de l’ONU sur le Climat, organisé à Bonn sous la présidence des Fidji, le président Didier Robert a été invité, en tant que Président de la Région et Vice-Président Afrique et océan Indien pour nrg4SD, à intervenir sur la situation des îles. Une présence qui s’inscrit dans la continuité de la Conférence internationale sur l’adaptation au changement climatique co-organisée à La Réunion en octobre dernier avec nrg4SD.





À cette occasion, une déclaration "Position Paper, les îles, clés du succès pour le climat", a été élaborée et signée avec différents acteurs internationaux : nrg4SD, The Climate Group, Oru Fogar, R20. Un document stratégique pour les îles qui engage les parties autour d’actions concrètes pour réduire l’impact du changement climatique : transports, développement des énergies renouvelables, protection de la biodiversité… Cette déclaration-contribution aux travaux de la COp23 a donc été présentée aux représentants des États et des organisations internationales.





Position Paper : un document stratégique pour les îles



Au nom de l’ensemble des signataires de la "Position Paper", le Président Didier Robert a tenu à soulignerl a force symbolique d’une présidence de cette COP 23 portée pour la première fois par un petit État insulaire en développement : les îles Fidji. "La présidence des Fidji met l’accent sur les îles et les populations plus vulnérables, ce qui implique la nécessité d’agir d’urgence en matière d’atténuation, d’adaptation et de résilience. Les îles constituent un miroir prospectif des problèmes auxquels sont confrontés tous les territoires qui devront faire face aux changements climatiques. D’autre part, ils peuvent servir de territoires pilotes pour mettre à profit l’innovation et élaborer des stratégies efficaces que d’autres administrations pourront adopter pour accroître la résilience".



C’est tout le sens du contenu de cette déclaration élaborée à La Réunion que le Président Didier Robert a souhaité partager à Bonn avec les différentes parties. "Nous appuyons fermement les objectifs de créer une grande coalition entre la société civile, la communauté scientifique, le secteur privé et financier et tous les niveaux de gouvernement, y compris les régions, pour accélérer l’action climatique".





Under2 coalition : agir ensemble



La même dynamique est engagée à travers la convention Under2 portée par The Climate Group à laquelle adhèrent plus de 200 États/régions/villes (Californie, New York, Washington, Mexique, îles Marshall, Allemagne, Espagne, Québec, Kwazulu Natal…). Le programme Under2 vise à créer une force public – privé pour réduire les émissions de gaz à effets de serre ; partager les solutions et les actions positives, lutter contre la pauvreté ; créer, développer des opportunités d’emplois.



Plus de cinquante représentants ont participé à la table ronde parmi lesquels le Gouverneur de Californie Edmong G Brown qui a souligné lors de son intervention très attendue l’importance d’une action de terrain quand les États ne sont pas engagés. "Nous devons nous lever, l’Amérique, l’Europe et réaliser que nous avons un destin commun. Nous sommes tous des humains d’une même planète".



