Mail Courrier des lecteurs CILAOS, future station de tourisme thermale et climatique de « Haute Qualité »

Porteur d'un projet agrotouristique dans notre charmant village de Cilaos, j'ai été littéralement séduit par la pertinence des mesures proposées par Madame Nathalie Bassire : en effet, elle est la seule qui a fait un véritable diagnostic de la situation actuelle, probablement parce qu'elle est sur le terrain depuis plus de 6 mois déjà (je me souviens l'avoir vu fin 2016 à la Fête des Lentilles lors de sa prise la parole, aux côtés du Maire et des élus municipaux).



Cilaos attire déjà beaucoup de touristes, cela n'est plus à démontrer. Tout le monde passe par notre cirque, souvent le temps d'une journée, mais peu restent. Ce qu'il faut c'est développer l'aspect qualitatif et inciter les touristes à dépenser plus sur place.



En proposant d'attirer et de faire séjourner sur place une clientèle touristique « à fort pouvoir d'achat » à Cilaos, future station de tourisme thermale et climatique ouverte à une clientèle de luxe (en plus de la clientèle existante), Madame Bassire a tout compris, judicieusement conseillée je pense par Monsieur le Maire Paul Técher qui la soutient activement !



Et quand on sait qu'elle porte le projet avec M. le Président de Région de développer l'aéroport de Pierrefonds, pour en faire un véritable aéroport international (je cite son programme : « réaliser un pont aérien entre les Seychelles et Pierrefonds pour faire venir des touristes à fort pouvoir d'achat », et on sait qu'ils sont légions aux Seychelles venant du monde entier), c'est cohérent !



Et quand on lit également qu'elle veut, avec son collègue David Lorion sur l'autre circonscription du Sud, favoriser la création d'un port de croisière à Saint-Pierre (les croisiéristes sont réputés avoir un fort pouvoir d'achat également) afin de desservir touristiquement l'ensemble du Grand Sud (dont Cilaos), je pense que tout le monde a compris que l'on tend vers l'excellence en termes d'aménagement équilibré et intelligent du territoire !



Enfin, marié à une fille d'agriculteurs, je suis particulièrement touché par les propositions concrètes faites pour protéger et développer la production des produits du terroir emblématiques de Cilaos (le vin et la lentille) avec l'ensemble des partenaires publics et privés : moi mon choix est fait ! Et vous ? Idmont.H Lu 224 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > C. MELCHIOR en pôle position dans l’Ouest 3eme circonscription, je vote responsable le 11 juin