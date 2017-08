CHU : André Thien Ah Koon souhaite que le plan social soit définitivement écarté

Par courrier en date du 2 mai 2017, j’avais saisi la Ministre de la Santé, Madame Agnès Buzyn, du dossier du CHU et de l’attente des arbitrages ministériels concernant l’intervention budgétaire de l’Etat.



Aussi, c’est avec satisfaction que j’ai pris connaissance des décisions qui marquent le soutien de l’Etat et qui sont de nature à contribuer au redressement des comptes du CHU.



Dans ces conditions, je souhaite que le plan social qui avait été envisagé soit définitivement écarté et que les efforts engagés soient pleinement consacrés à la poursuite du développement du CHU.



André Thien Ah Koon, Maire du Tampon