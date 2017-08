CGTR educ'Action : Blanquer, c'est Bla Bla !!!!

Le sieur Ministre Blanquer a fait son pti tour de représentation puis sa conférence de presse pour vendre les mesures gouvernementales en matière d'éducation.



Au delà du bla bla d'usage et des pseudos bienfaits que celles ci sont censées apporter en terme d'amélioration éducative et pédagogique, il suffit de gratter un peu pour s'apercevoir que ces mesures sont loin d'aller dans le bon sens



Ainsi, le dédoublement des classes en zone éducation prioritaire tant vanté par le ministre se fera à moyens constants à coup de redéploiement et sabordage des remplacements et autres dispositifs existants de soutien scolaire sans compter sur les difficultés matérielles de mise en place par les communes.



Certaines communes ont déjà idée de mettre des paravents ou des cloisons pour séparer les classes. Alors que la dotation nationale baisse chaque année pour les communes, c’est encore à elles de financer les mesures décidées à la « va vite » du gouvernement. Alors que certaines d’entre elles n’arrivaient tout simplement pas à faire construire les écoles nécessaires pour leurs habitants.



Si la CGTR Educ’action est favorable depuis toujours sur le principe de la baisse des effectifs, du 1er au 2nd degré, elle ne peut se satisfaire de cette mesure décidée de manière hâtive, sans aucune étude de faisabilité, sans aucune anticipation des moyens et sans aucune concertation des partenaires sociaux, des enseignants, des parents d’élèves et des collectivités locales.



Sur la question des dédoublements , La CGTR Educ’action dénonce donc :



- Une mesure qui, en fin d’année, déstabilise les équipes des écoles classées en REP+

- Une mesure qui détruit le dispositif des PDMQDC dont les retours sont plutôt positifs

- Une mesure qui tourne le dos aux équipes qui se sont engagés dans ce nouveau dispositif en travaillant sur plusieurs années parfois pour la validation d’un projet.



La CGTR Educ’action s’inquiète :



- de la ponction dans les brigades de remplacements qui risquent d'aggraver le non remplacement des enseignants absents.

- de l’embauche massive d’enseignants contractuels qui va développer la précarité dans l’éducation nationale au détriment des élèves et des personnels.



Pour la CGTR Educ’action, cette mesure éclair est de la poudre aux yeux tout comme les rythmes scolaires et ses dérogations qui vont aggraver les inégalités territoriales . Idem pour la réforme du collège qui ne rompt pas fondamentalement avec la politique passée

Ainsi le ministre de l’Education nationale sous couvert de souplesse affirme t'il que « ceux qui souhaiteront rester dans le cadre actuel de la réforme du collège le pourront".



Nous constatons tous dans notre quotidien , les conséquences souvent désastreuses des réformes mises en place ces dernières années, qui sont soit déconnectées de la réalité et des besoins du terrain, ni financées, ni anticipées.



Assurément , les mesures Blanquer vont amplifier la territorialisation et la charge des académies et des directions, ce qui renforce l’autonomie des établissements ou plutôt l’autonomie des chefs.



Rien de bon dans tous les cas pour une académie sinistrée comme la notre.



Loin de mettre en place un plan d'urgence éducatif pour répondre aux difficultés de notre territoire , l'austérité budgétaire annoncée et les mesures en chantier vont aggraver l'existant.



Pour la Cgtr educ'action , il n'existe qu'une seule voie pour que la Réunion se fasse enfin entendre :



- Celle d'une riposte collective des personnels des parents et de l'ensemble de la population



Ce n'est que de cette façon que le gouvernement prendra la mesure que rien ne va plus en particulier dans notre Ile. Il est urgent que des réformes de bon sens soient enfin prises dans une large concertation avec tous les acteurs.