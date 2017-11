Economie CGSS: Une "matinée-employeurs" pour préparer les chefs d'entreprise aux futures réformes

Afin de mieux aiguiller les chefs d’entreprise sur ses nouvelles offres en matière d’accompagnement, la CGSS a organisé ce mardi 21 novembre 2017 sa 3e "matinée employeurs" à la Nordev. L’occasion pour les employeurs d’en apprendre un peu plus sur la déclaration sociale nominative (DSN), les réformes de la tarification, la préparation d’un salarié senior à la retraite ou encore le retour à l’emploi d’un salarié malade.



Le but de cette matinée est de permettre aux employeurs, avec un seul contact, de trouver l’ensemble des réponses à leur questions que ce soit au niveau du recouvrement, sur les risques professionnels ou encore le passage à la retraite. Une "direction employeurs" a d’ailleurs été créée à la CGSS par son directeur Christophe Madika, pour mettre dans un seul lieu l’ensemble des services proposés à destination des employeurs afin dit-il de "décloisonner nos services" :



Outre cette matinée d’information, la CGSS propose d’autres accompagnements possibles aux chefs d’entreprise de l’île "qui passent soit par un contact téléphonique soit par un accueil personnalisé sur rendez-vous avec une préparation en amont de ces rendez-vous", tient à rappeler Christophe Cambona, directeur de la retraite du régime général.



Sur la transformation à venir du RSI, une des mesures phares du programme d’Emmanuel Macron, la CGSS va lancer à compter du 1er janvier 2018 des caisses déléguées de la Sécurité sociale des travailleurs indépendants. Ces caisses déléguées vont assurer la continuité de l’activité du régime social des indépendants explique Christophe Cambona. "Cette intégration du RSI au sein du régime général permettra d’avancer encore plus vers l’optimisation du service rendu aux cotisants, artisans ou commerçants" affirme-t-il. SI Lu 1038 fois





