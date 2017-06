CGSS: La sortie d'hospitalisation facilitée grâce à la PUSH

Alors qu'une sortie d’hospitalisation mal préparée ou précipitée est facteur d’aggravation ou de déclenchement de situations de fragilité pouvant conduire à des ré-hospitalisations précoces, un dispositif a été élaboré et expérimenté au CHU Sud, et sera généralisé à l’ensemble du territoire à partir de juin 2017.



Baptisé PUSH (prestation unique de sortie d'hospitalisation), ce dispositif consiste à regrouper sous une prestation unique les différentes prestations d’aides extra-légales à la sortie d’hospitalisation, pour les actifs comme pour les retraités.



​Par cette nouvelle prestation, la CGSS souhaite "impulser une nouvelle dynamique dans la prise en compte des besoins du patient lors de sa sortie d’hospitalisation, pour une meilleure gestion des risques et des coûts."



Prescrite par le personnel hospitalier, elle est mise en place par la CGSS dans des délais très courts, grâce à des circuits administratifs prioritaires.



Actuellement, ce dispositif est accessible aux retraités et actifs du régime général, du régime agricole ou de la Fonction publique d’État. A terme, il pourrait s’étendre aux ressortissants des autres régimes.