CASUD : "Un appel à la grève dont le seul but était la défense d’intérêts personnels"

Le syndicat SAFPTR a organisé hier un piquet de grève en face du siège de la CASUD. Quatre personnes y étaient présentes. Le mouvement a duré une heure. Hormis ces personnes, aucun débrayage n’a eu lieu. La CASUD se félicite de la fin de cette mobilisation: les agents n’ont pas été dupes d’un appel à la grève dont le seul but était la défense d’intérêts personnels.



En effet, Sandra Bonnetain, une des dirigeantes du SAFPTR, demandait un congé de formation payé à 80 % de son traitement pendant un an pour préparer le concours de professeur des écoles aux frais de la CASUD. Cette demande a été refusée et le Tribunal administratif a donné raison à la CASUD. La CASUD réaffirme sa position : le contribuable n’a pas à payer 80% du salaire élevé d’une fonctionnaire de catégorie A, sa formation et le coût de son remplacement temporaire. De plus, en cas d’échec au concours, la collectivité devrait réintégrer Mme Bonnetain à son poste et aurait donc dépensé tout cet argent inutilement. Cette exigence du SAFPTR est extravagante, au vu des difficultés que connaît la collectivité faces aux restrictions budgétaires.



Par contre, la CASUD met tout en œuvre, dans le cadre de ses possibilités, pour renforcer le dialogue social et prendre en compte les revendications légitimes des agents.