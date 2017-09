Mail Courrier des lecteurs CAFECO 232 : "Géopolitique des mers (II) : analyses régionales"



Mardi 12 Septembre 2017 de 18h00 à 20h30



Faisant suite à notre première approche, certes un peu rébarbative dans le fond, car s’étant essentiellement préoccupée de législation, nous allons cette fois analyser, région océanique par région océanique, les conflits potentiels ou réels, susceptibles de s’aggraver, afin de mieux comprendre les tenants et aboutissants des sensibilités locales sur tel ou tel bout de terre ou de mer. Naturellement l’analyse sera sous-tendue par les potentialités des fonds marins en énergie fossile, en métaux, ou en potentiel de pêche.



Au-delà de ces problématiques, il est primordial de comprendre que la mer représente le fondement de la survie humaine, et qu’ainsi il est essentiel que tous les acteurs impliqués doivent se mobiliser de façon concertée pour la sauvegarde de la planète pour les générations futures.



Dans cette optique, qu’il nous soit permis d’espérer qu’à long terme la raison l’emportera, et que les pressions toujours croissantes sur les mers et les océans s’estomperont devant une compréhension accrue de la solidarité internationale, base d’une gouvernance mondiale des océans.



