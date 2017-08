CAFECO 232 : "Géopolitique des mers 1ère partie"

Diaporama et débat par Bruno BOURGEON à Saint Denis à « L'Arbradélis »Mardi 15 Août 2017 de 18h00 à 20h30La géopolitique des espaces marins et sous-marins (I)Nous allons aborder ce soir l'ensemble de la problématique actuelle des mers et des océans, toutes les questions portant sur la délimitation des espaces maritimes : mer territoriale, zones sous juridiction (zones économiques exclusives, zones de protection de la pêche, zones de protection écologique, plateau continental).Nous évoquerons la genèse du droit de la mer, la jurisprudence de la Cour internationale de Justice et la pratique des Etats. Nous analyserons les enjeux économiques (gestion de la pêche, énergie, exploitation des fonds marins avec les nodules et sulfures polymétalliques) ; la dimension géopolitique des transports maritimes (détroits stratégiques, hydrocarbures, piraterie) ne sera pas délaissée. Nous parlerons du processus d'extension du plateau continental qui a provoqué, en 2009, une multiplication des contentieux maritimes.Les menaces pesant sur l'environnement et les mesures adoptées pour y faire face seront largement abordées : protection du milieu marin, régime des fonds marins, hydrothermalisme sous-marin, patrimoine culturel sous-marin, régime de l'Antarctique et des mers australes, gouvernance de l'Arctique.Nous tiendrons compte des développements intervenus récemment dans les différents contentieux maritimes avec des focus sur la piraterie, les transports maritimes et la protection du patrimoine culturel et environnemental sous-marin.La suite sur : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1542