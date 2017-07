C'est parti pour les inscriptions d'Odysséa 2017

De nouvelles vagues roses s’apprêtent à déferler une fois encore dans la forêt de l’Etang-Salé dans le but de récolter des fonds. L'objectif de la campagne 2017 est fixé à 140.000 euros ! Le tout pour la lutte contre le cancer du sein à La Réunion.Organisatrice de l’événement, l’association RUN Odysséa a décidé, pour fêter l'anniversaire des dix ans, d’ouvrir la manifestation à 20 000 personnes avec l’accord de la municipalité de l’Etang-Salé qui accueillera sur ses terres ce rassemblement sportif et solidaire pour la 10e année consécutive.Afin que la fête soit belle, de manière à répondre aux attentes des participants, des partenaires et des collectivités engagées à nos côtés, mais aussi pour accueillir de la meilleure des manières les 20 000 participants, l'organisation a décidé d’élargir et diversifier le programme mais également de proposer de nouveaux parcours.Ainsi, pour la première fois depuis 2012, première édition d’Odysséa Réunion organisée sur deux journées, la manifestation débutera dès le samedi matin avec deux nouvelles touches au programme. Voir le programme complet plus bas.Les inscriptions seront lancées ce mardi 4 juillet soir à 20h (heure Réunion). Les inscriptions sont pour le moment uniquement ouvertes sur Internet sur odyssea.info ou run-odyssea.org du mardi 4 juillet (20h) jusqu’au vendredi 6 octobre 2017 à 23h59.