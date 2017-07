C’est parti pour des vacances très animées aux centres de loisirs à Saint-Paul

Comme à chaque période de grandes vacances scolaires, des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sont organisés par la municipalité au profit des jeunes de 3 à 17 ans. Plus de 2 722 marmailles inscrits pour ces vacances de juillet/août ont été répartis dans 27 centres sur l’ensemble du territoire saint-paulois. Pour que les jeunes saint-paulois puissent profiter de ces actions mises en place, le budget de fonctionnement prévu pour l’occasion est de 950 000 euros avec une participation des familles inchangée, se situant à 141 280 euros. En ôtant cette dernière du budget, il reste à la charge de la Municipalité, une participation de 665 901 euros et à la CAF une somme de 142 819 euros.





L’objectif est de pouvoir proposer des animations éducatives et instructives sur la thématique du "livre et de la lecture" et "la Famille" tout au long de leur séjour.





Des ateliers intergénérationnels, renforçant des liens d’échanges et d’histoires entre les jeunes et leurs aïeuls, seront proposés. L’accès sera également donné aux actions de sensibilisation et de prévention à l’environnement, aux différents circuits pédagogiques tels que l’usine sucrière de Savannah, kan marron ou encore la Grotte de Premiers Français, et aussi aux activités sportifs prévues sur les différents sites comme l’initiation au golf, équitation, kayak, paddle, beach soccer, accro- gym…







Quatre temps forts inscrits au programme :