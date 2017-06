Bus Santé Mouv’ au Guillaume

La ville de Saint-Paul labellisée Ville Santé par l’Organisation Mondiale de la Santé, a renouvelé son engagement à promouvoir l’éducation et la sensibilisation. Le Bus Santé Mouv sera au Plateau Noir du Guillaume et ses habitants pourront recueillir des conseils auprès des professionnels de santé en matière de prévention solaire, de sensibilisation sur les cancers et les maladies sexuellement transmissibles, en alimentation nutrition, en sport-santé et dans la lutte anti-vectorielle. En famille, ou entre amis, venez nombreux!