Burger King ouvre ses portes à La Réunion

10H04. Il aura été le tout premier client Burger King de La Réunion. Romain n’a pas attendu la pause de midi - et le rush qui va avec - pour passer commande.



Debout depuis 4H du matin pour le boulot, le jeune Dionysien circulait dans l’ouest ce matin et la tentation était trop grande, dès l’ouverture à 10H, de faire un crochet par le Sacré coeur du Port. La récompense réservée au tout premier client: la commande offerte. Le testeur repassera c’est sûr. Avant de reprendre la route, son tendercrisp chicken et son crispy chicken ont eu ses faveurs. c’est bon ! assure-t-il.



Je connais Burger King en métropole et quand on voyage on voit aussi la différence par rapport à ce qui est proposé à La Réunion. Et c’est très bien que l’enseigne s’implante à La Réunion. Je préfère ça à Quick et il manquait de la concurrence face à McDonalds.



Une vingtaine d’employés de la chaine de fast-food ont pris leur boulot ce matin pour l’ouverture alors que des ouvriers achèvent les finitions à l’extérieur et sur le toit. En tout, 120 personnes travailleront en roulement sur ce point du Port qui devient le 170ème point de vente Burger King en France.