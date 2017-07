Bryan Langevillier représentera La Réunion à Mister Elégance

Bryan Langevillier a été sélectionné en décembre dernier pour représenter La Réunion lors de l’élection de Mister Elégance France 2018, qui se tiendra en fin d’année.



Né d’un père Réunionnais et d’une mère Mauricienne, ce jeune homme de bientôt 26 ans participe pour la première fois à un concours de beauté. "J’ai fait la surprise à mes proches. Quand mon père a su, il a tout de suite été très fier", confie le Mister Elégance Réunion Métropole Dom/Tom Beauty Pageant 2017. Son objectif : "être le digne représentant du métissage qui fait la richesse de La Réunion".



S’il venait à remporter l’élection, Bryan Langevillier, qui réside avec sa famille en Gironde, souhaiterait également se rendre dans notre île afin de rencontrer des associations qui oeuvrent pour les enfants malades. "Une cause qui me tient à coeur".