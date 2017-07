Bruno Robert: "Certains s’attendaient à un résultat financier mieux que ça mais..."

L'intégralité de l'interview de Bruno Robert à lire en vidéo :

"Le bilan paraît plus mitigé dans les rangs de ses adhérents que dans ceux de la FDSEA. Ça été plutôt pas mal accueilli par les agriculteurs. Ils ont conscience que c’est trois mois de combat, on a quand même obtenu un bon résultat. Après, jusqu’à la signature ce n’est pas fini. Il y a eu quelques remarques, il y a eu quelques déceptions. Là je viens d’appeler le directeur des affaires agricoles pour une réunion de travail pour, si c’est possible, améliorer le dispositif,… On ne veut pas qu’il y ait un seul agriculteur qui ait un goût amer dans la bouche à la signature. On veut qu’il y ait une adhésion et que tout le monde soit motivé pour continuer à investir dans la filière canne, pour continuer à avancer. Donc on va essayer de voir avec Tereos. Il faut dire ce qui est, le combat a été difficile, mais on reste des partenaires, s’il y possibilité d’arrondir quelques angles on ne s’en privera pas. Certains s’attendaient à un résultat financier mieux que ça mais vu la conjoncture dans l’agriculture c’est déjà une belle avancée. Après c’est qu’une étape, aujourd’hui c’était une étape.(…) j’ai vu le Blog de Pierrot , j’étais un peu déçu puisque l’avenir de la canne c’est nous, ce sont les jeunes qui se sont battus là pour obtenir 5, 6 millions de plus pour la filière, comment on peut dire que la filière n’a plus d’avenir ? Tant que nous nous serons engagés,… après effectivement il y a un contexte mondial, toutes les cultures sont subventionnées, moi quand je fais de la tomate je touche plus de subventions que sur la tonne de canne."