Bruno Masure insulte les DOMiens

Voilà ce qu'a posté Bruno Masure, l'ancien présentateur de JT sur TF1 et sur France2 pendant des années, sur son compte Tweeter : "Dans les DOM 70% d'abstentionnistes, mais 100% ravis de profiter des multiples aides publiques sur budget d'état"...



Je ne sais quel qualificatif lui convient le mieux... On a le choix entre "con" dans le titre, "poujadiste" ou "raciste"... A vous de choisir.



Et dire que c'est lui qui pendant toutes ces années nous a insufflé quoi penser au travers de ses JT... Inquiétant, avec du recul !