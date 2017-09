Bruno Domen est le nouveau maire de St-Leu

Ce dimanche, les conseillers municipaux réunis en mairie procèdent à l’élection du nouveau maire de St-Leu en présence notamment de Nassimah Dindar, Michel Dennemont, Serge Hoareau, André Thien Ah Koon ou encore Joseph Sinimalé.



La passation de pouvoir a eu lieu entre Thierry Robert et Bruno Domen qui a été élu à la majorité (35 voix sur 36 ).



Dixième adjoint sous la dernière mandature de Thierry Robert, chargé des affaires juridiques, ressources humaines et politique de proximité, Bruno Domen est peu visible et identifiable pour une partie de la population. Le politique de 42 ans a été directeur de cabinet de l’ancien maire.



Thierry Robert, désormais "simple" conseiller municipal, qui pour se conformer à la loi sur le non-cumul des mandats, a choisi de maintenir sa fonction de député.



R. Floricourt sur place