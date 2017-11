Communiqué Brigitte Hoarau reçue à l'Elysée Brigitte Hoarau (conseillère Municipale et Coordonatrice Sud de La République En Marche) a été reçue à l’Elysée et au siège du parti afin d’aborder différentes thématiques, comme les sénatoriales, les assises de l'Outre-mer et les contrats aidés. Voici son communiqué :

A l’occasion du Conseil National de La République En Marche qui s’est déroulé à Lyon, j’ai été invitée à participer à une réunion concernant les réseaux DOM de LaRem, ainsi qu’à la réunion de clôture du Conseil National.



J’ai été reçue à l’Elysée et au siège de LaRem afin d’aborder différentes thématiques.



Lors de ma rencontre avec le conseiller DOM, j’ai eu l’occasion de faire un bilan sur les sénatoriales de septembre 2017 et de proposer des perspectives sur les prochaines échéances et enjeux à venir. Le travail mené durant cette dernière campagne est une base pour structurer le parti et son développement à La Réunion. Il devra être un travail collectif pour nous permettre de nous positionner sur des sujets de société et des projets de développement.



Nous avons également abordé les Assises de l’Outre-mer, qui doivent rester un moment privilégié de concertation et de mobilisation pour que notre territoire ait un projet spécifique et une vision à long terme de notre développement.



Je suis notamment revenue sur le sujet sensible des contrats aidés pour lesquels il faudra faire des propositions adaptées à notre contexte particulier, en favorisant davantage la formation et la pérennité de ces emplois dans un autre format.



Nous avons enfin abordé le problème du chômage auprès de la jeunesse réunionnaise, l’insécurité et la place de la Réunion dans son environnement ultra-marin.



Ces rencontres ont été très constructives et renforcent la confiance en notre travail.

Brigitte HOARAU Conseillère Municipale et Coordonatrice Sud La République En Marche





