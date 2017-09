Brigitte Hoarau officialise sa candidature En Marche

C’est la valse des candidats en préfecture. Quasiment tous se sont donné rendez-vous dans un même créneau horaire ce jeudi, sans le savoir. Vers 15H30, C’était au tour de Brigitte Hoarau de venir faire acte de candidature, officiellement cette fois devant un agent de la préfecture responsable du bureau des élections.



Déçue de ne pas avoir obtenu l’investiture En Marche il y a trois mois lors des législatives, l’avocate originaire de Petit-Ile espère profiter de l’effervescence macroniste consécutive aux élections présidentielle et législatives qui ont confirmé la mainmise du parti d’Emmanuel Macron à la tête de l’exécutif et de l’Assemblée nationale.



Le 14 août, Brigitte Hoarau obtenait de la commission nationale d’investiture de la République en Marche la validation de sa candidature. Mercredi, à Paris, elle rencontrait le Premier ministre Edouard Philippe, pour finaliser les noms des candidats suppléants qui devaient être apposés sur sa liste.



Rappelons que le dépôt des listes, qui doivent comporter 4 candidats, est possible jusqu’à ce vendredi 8 septembre 18H.