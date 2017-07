Brevet : Taux de réussite de 85,1 %, un point de plus qu'en 2016

14 302 candidats se sont présentés aux épreuves du diplôme national du brevet à la session de juin 2017 : 86,7 % en série collège, 13,3 % en série professionnelle. 12 167 candidats ont été admis.



Le taux de réussite global gagne 1 point par rapport à juin 2016 et s’élève à 85,1 %. Il progresse de 1 point en série générale avec 84,7 % d’admis et plus légèrement en série professionnelle (+ 0,5 point), avec 87,6 %.



Avec un taux de réussite de 90,4 %, les filles devancent les garçons de 10,6 points en moyenne.



C’est en série collège que l’écart est le plus marqué (+11,5 points) en faveur des filles. Il est de + 6,7 points en série professionnelle.