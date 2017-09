Brésil : 16 millions de dollars de pots de vin retrouvés dans l'appartement d'un ancien ministre

Près de 15 millions d’euros ont été retrouvés dans la garçonnière d’un ex-ministre brésilien, Geddel Vieira Lima.



La police a mis près de quatorze heures pour compter les 42.643.500 reais (environ 11,5 millions d’euros) et 2.688.000 dollars (soit 2,25 millions d’euros) qu'elle a découverts, mardi, dans des valises et des cartons cachés dans une sorte de garçonnière appartenant à Geddel Vieira Lima.



Cet ex-ministre, dont le petit nom est "Gueule de crocodile", est assigné à résidence depuis le 3 juillet, suspecté d’avoir empoché 20 millions de reais (5,4 millions d’euros) de pots-de-vin lors de l’octroi de crédits à des entreprises par la banque publique Caixa, dont il fut vice-président entre 2011 et 2013.



Geddel Vieira Lima avait occupé le poste de secrétaire de la présidence brésilienne jusqu’en novembre 2016. A cette date, le ministre de la Culture avait claqué la porte du gouvernement, outré par la pression exercée par son collègue pour débloquer des autorisations permettant la construction d’un complexe immobilier dans une réserve naturelle où Geddel avait acquis un appartement. Acculé, Geddel avait démissionné quelques jours plus tard, pleurant comme un enfant.