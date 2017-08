"Bravoure, fidélité et bienveillance" : Le temple de Guan Di à Terre Sainte consacré

Des délégations du Zimbabwe, de Chine, de Lybie et Maurice ont également fait le déplacement et pu admirer le temple flambant neuf "financé exclusivement avec des dons privés de la communauté chinoise et quelques-uns de ses amis", a indiqué Alex How Choong, président de l'Association de commerçants, chefs d'entreprises et cadres chinois de La Réunion (ACCR).



Cinq ans de travaux ont été nécessaires pour réaliser ce temple construit selon les principes feng chui, "protégé dos au mur et en face, la mer et l’horizon donnent beaucoup d’espoir" .



La charpente a été construite par des ouvriers chinois spécialisés dans la rénovation de temples notamment ceux de la Cité Interdite. Les tuiles ont, elle, été posées par une entreprise réunionnaise : " c’était un peu compliqué parce qu’il faut résister à des vents de 200 ou 300 km/h".



Ce temple a été construit pour honorer les ancêtres et l'esprit de Guan Di composé "de vertus et de valeurs: la bravoure, la fidélité, le courage et la bienveillance. J'espère qu'ils inspireront tous ceux qui viendront visiter ce temple", a conclu Alex How Choong.