Bravo aux gagnants du 2e jeu Opus Pocus !

Sur Facebook :

Angélique Buannec

Marie Émilie Vesoul

Sur Twitter :

Samy Grondin

Le Festival Opus Pocus va faire encore des heureux !Après ceux d’hier , voici les gagnants du jour :Motivation et réponse validées : C’est bien sûr le saxophone qui est mis à l’honneur cette année…L’organisateur du festival et le TCO sont ravis de vous offrir vos places de concert pour ce vendredi 4 août à 20h à Gran Kour (École franco-chinoise, Saint-Paul) : Femi Kuti & The Positive Force + DJ Black Ben !Merci de vous présenter, munis de votre pièce d’identité.