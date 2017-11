Bras Panon : Cambriolage de l'association qui nettoie les berges de la rivière du Mât

Le local mis à disposition par la commune de Bras Panon de l'association de protection des milieux naturels de l'Est (APMNEST), sur les berges de la rivière du Mât, a été cambriolé dans la nuit de samedi à dimanche.



Cette association s'occupe de l'entretien des berges, mais aussi du sentier qui court tout le long du littoral et, d'une façon plus globale, de tout le site de la Rivière du Mât.



Le local était protégé par une double porte en métal. Elle n'a malheureusement pas résisté longtemps aux malfaiteurs.



Les voleurs sont repartis avec les débroussailleuses et les souffleurs mais ont laissé les râteaux, les pioches et les balais à gazon.



Ca vous étonne? C'est bizarre. Moi pas...