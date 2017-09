Braquage d’une boutique de rachat d’or : Deux suspects en gare à vue

Deux hommes d’une vingtaine d’année ont été placés en garde à vue hier matin, suite au braquage d’une boutique de rachat d’or à Saint-Louis.



Les deux hommes habitent à proximité de l’Ange d’Or et sont suspectés d’être les auteurs des faits. L’un d’eux serait à peine sorti de détention. Ils ont été placés dans la gendarmerie de Saint-Louis selon les informations de la presse locale.



Le cambriolage s’est déroulé vendredi dernier, dans le local d’une boutique de rachat d’or située en centre ville.



Deux jeunes ont pénétré dans la boutique encagoulés et ont menacé la vendeuse. Choquée et blessée au visage, l’employée a été transportée au CHU de Terre Sainte. Les braqueurs ont utilisé un objet en fer pour s'en prendre à la vendeuse. Un objet que les gendarmes n'ont pas retrouvé sur les lieux du braquage.



Les gendarmes de l’identification criminelle se sont rendus sur les lieux pour y relever des indices. Située en centre ville mais dans une ruelle perpendiculaire à l'avenue qui longe le centre ville, les deux agresseurs ont eu tout loisir de commettre leur forfait sans être inquiétés, dans une rue très peu passante.