Braquage à Sainte-Marie: "Je croyais que j'allais me prendre une balle dans le dos" Deux hommes cagoulés et armés ont fait irruption dans le Mcdonald's de Sainte-Marie hier soir. Des coups de feu ont retenti, des dizaines de personnes affolées sont sortie en courant... Anaïs raconte.

C’est le genre d’incident auquel on ne s’attend certainement pas. Et encore moins au McDonald’s de Sainte-Marie à 23h30 un samedi soir, à table, alors que l'on dine avec cinq membres de sa famille. Et pourtant, Anaïs, 25 ans, a vécu un moment de frayeur comme elle n’en a jamais connue.



"Le braqueur me regardait, son fusil braqué en ma direction"



La jeune femme raconte : "On a entendu un premier coup de feu mais on n’a pas compris, on croyait qu’un ballon avait pété, même si le bruit était trop fort pour être ça". C’est au deuxième coup de feu qu’elle a compris qu’il y avait un danger. "C’est à ce moment-là qu’on a vu deux hommes cagoulés se diriger vers les caisses. Ils ont dit à tout le monde de se baisser, ce que les gens ont d’abord fait, puis tout le monde s’est mis à courir". Selon elle, il y avait une quarantaine de clients.



Sa famille a donc fait de même. Mais Anaïs avait pris du retard. Non loin de l’entrée côté Drive, et alors que quelques personnes seulement se trouvaient encore à l’intérieur du fast-food, elle s’apprête à sortir. Mais l’un des hommes la voit et la fixe du regard : "Le braqueur me regardait, son fusil braqué en ma direction, raconte-t-elle, donc je me suis retournée et j’ai couru".



"Je croyais que j’allais me prendre une balle dans le dos"



Ayant vu le "long fusil" qu’il tenait, elle explique : "On ne réfléchit plus. Je croyais que j’allais me prendre une balle dans le dos, mais j’ai continué à courir". Après coup, elle avoue : "J’ai d’abord cru un attentat. Puis ils étaient près des caisses, mais sur le moment on a juste trop peur".



Elle parvient donc à sortir du McDonalds mais trébuche, tombe au niveau des jeux d’enfants et se blesse. "Mon cousin était juste devant moi donc il est revenu me chercher et malgré la douleur, j’ai continué à courir". Cette chute, elle découvrira chez SOS Médecins, lui a entrainé une fracture au pied.



"Ma cousine est tombée avec son bébé dans les bras"



Dans l’affolement, ce n’est pas la seule à être tombée : "Ma cousine est tombée avec son bébé. Heureusement, elle n’a qu’une éraflure et le bébé n’a rien. Mais ils sont traumatisés".



Malgré des calmants prescrits par le médecin et une nuit (blanche) de repos, Anaïs n’est pas bien aujourd’hui. "On est encore choqués et affolés. Je n’ai pas envie de retourner sur les lieux ni même de sortir".



Les deux braqueurs sont actuellement recherchés. "Ça m’inquiète car ils pourraient faire ça ailleurs. Ça aurait pu être plus grave", ajoute-t-elle.



Cette animatrice périscolaire est en arrêt maladie pendant une semaine, puis en congés. Elle compte porter plainte à la gendarmerie de Sainte-Marie: "Ce n’est pas vrai qu’il n’y a eu aucun blessé, moi j’ai été blessée".

Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com Lu 721 fois



