Bourbon rejoint un projet de navire offshore autonome

Ce mardi, le groupe international Bourbon - dont le PDG est Jacques de Chateauvieux - leader des services maritimes à l’offshore pétrolier, a annoncé avoir signé un protocole d’accord avec Automated Ships Ltd et Kongsberg. Un protocole visant à "soutenir la construction du premier navire autonome destiné aux opérations offshore, entièrement automatisé et efficace en termes de coûts", en collaboration avec Konsberg, premier partenaire technologique du projet.



Le groupe fait savoir par voie de communiqué qu'il s'appuiera sur son expertise dans la construction et l’opération d’une flotte standardisée "pour apporter une contribution approfondie au développement et au design final du projet Hrönn" et qu'il "contribuera ainsi à la définition des services proposés aux clients".



Dans la seconde phase du projet, Bourbon et ASL collaboreront dans le but de trouver des subventions destinées à financer la construction effective du prototype.

"Hrönn est un navire destiné aux travaux légers au service de l’industrie de l’énergie offshore, des industries scientifiques, hydrographiques et de la pisciculture offshore. Il pourra également servir de navire de standby capable d’apporter un soutien anti-incendie à une plateforme offshore travaillant en coopération avec des navires opérés par un équipage", précise le communiqué.



Le design retenu est celui d'un navire monocoque en acier, pour permettre une plus grande capacité de chargement et une plus grande flexibilité en termes de diversité des opérations.



"À l'ère de la digitalisation des services industriels, nous sommes heureux de rejoindre ce projet d'avenir qui démontre le positionnement de Bourbon en tant que référence en matière d'excellence opérationnelle et d'expérience client", a déclaré à ce sujet Gaël Bodénès, Directeur général délégué de Bourbon Corporation.



