Boucan et Roches Noires : Pas de plage sécurisée avant plusieurs semaines

Depuis 2015, la ville de Saint-Paul s’est engagée dans un processus de sécurisation des activités nautiques sur les plages de Boucan Canot et des Roches Noires avec la pose de plusieurs centaines de mètres de filets anti-requins. Un dispositif expérimental, innovant, mais fortement soumis aux aléas météorologiques. L’illustration en a été encore faite le dimanche 25 juin dernier.



Le train de houle hivernal a passablement dégradé le dispositif, aussi bien à Boucan Canot qu’aux Roches Noires.



Pour l’heure, les conditions météo encore défavorables n’ont pas permis aux techniciens d’évaluer pleinement l’étendue des dégâts. Mais c’est certain, ils sont importants.



Compte tenu des contraintes techniques, voire météorologiques, il paraît évident qu’il va falloir patienter plusieurs semaines avant de retrouver une plage sécurisée sur les deux sites. Une situation indépendante de la volonté municipale et qui intervient malheureusement à la veille des vacances de l’hiver austral, au moment où l’on s’attend à des pics de fréquentation sur nos plages.



La municipalité s’excuse auprès des usagers de la plage, des touristes, des commerçants et assure qu’elle met tout en œuvre pour un retour au plus vite à une plage sécurisée. Il y va de l’activité touristique, de notre économie. Ainsi, la commande d’un dispositif plus souple dans sa manipulation a été passée pour les Roches Noires afin de permettre au moins la baignade. Mais là encore, nous devons faire face au délai de réalisation de l’équipement.



Du côté de Boucan Canot, les travaux d’aménagement de la piscine naturelle avancent et nous avons bon espoir de réceptionner le chantier dans la deuxième quinzaine du mois de juillet.



En attendant, le maire de Saint-Paul rappelle l’impérieuse nécessité de respecter les consignes de sécurité délivrées par les MNS sur les plages afin d’éviter d’autres drames.