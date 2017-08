Boucan Canot : structure gonflable et animations

La plage de Boucan Canot s’anime pour cette dernière ligne droite des vacances à l’initiative de la Ville de Saint-Paul via la Direction économie et tourisme. Un prestataire a été sollicité pour l’installation d’une structure gonflable jusqu’au 15 août, faisant le bonheur des plus petits, invités à venir faire le plein d’énergie et de bonne humeur avant la rentrée.



"Notre double volonté est de compenser un tant soi peu, le manque à gagner des commerçants, et de proposer aux usagers, une nouvelle offre d’activités", souligne Patrick Florès, élu du secteur. Une initiative d’autant plus remarquée et appréciée que les filets de protection sont régulièrement mis à mal par la houle.



En outre, le bon déroulement des travaux de réalisation du bassin de baignade est régulièrement entravé par les houles fréquentes et le chantier peine à s’achever.