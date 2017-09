Bonne retraite père Vara, tu nous manqueras !

Ma modeste vie de militantisme me fait rencontrer des gens de tous les horizons, je ne suis pas non plus du genre à vénérer ou idolâtrer les êtres humains, mais force est de constater que le Père Vara est un curé exceptionnel.



J'ai eu la chance de le rencontrer, le côtoyer, c'était au tout début, il venait tout juste d'arriver sur l'ile, il n'a pas le profil des curés que j'avais l'habitude de croiser dans les paroisses, il ne leur ressemble pas en tout cas.



La première chose qui vous frappe, c'est son humilité, limite déconcertante, il vous parle de jésus comme personne d'autre ne vous a parlé jusqu'à maintenant, comme s'il le rencontrait chaque jour chaque matin, je n'oublierai jamais le visage de ce curé quand il me parlait des pauvres, des délaissés les oubliés de notre société, les lépreux...



Malgré son accent indien, son enseignement est clair, limpide, vous l'écouterez des heures sans vous lasser et en même temps, il ne parle pas beaucoup, il écoute.



Je pense sincèrement que le père VARA est un vrai serviteur du christ un apôtre des temps modernes,



On retrouve chez cet homme à première vue, qui a l'air fragile 3 qualités rarement rassemblées chez les humains l'humilité, l'intelligence et la sagesse. Est-ce ces origines qui favorisent cela ?



Il va quitter définitivement l'Ile de la Réunion pour son pays natal, l'Inde.



Père VARA BONNE RETRAITE ! tu nous manqueras.



Georges Donald POTOLA