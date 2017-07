Mail A la Une . Bon spectaculaire des flashs de radars automatiques en 2016 La Sécurité routière a publié ce vendredi 28 juillet son bilan 2016 du contrôle des radars automatiques en France.

Les flashs des radars automatiques sont en forte augmentation en 2016 par rapport à 2015 (25,6 millions : soit +26,3%). Suite aux contrôles effectués pour chaque photo, 16 millions d’avis de contraventions (+20,6%) ont été envoyés. La transformation du flash en avis de contravention est en augmentation, « preuve d’une meilleure efficacité du système », indique le rapport.



Cette hausse des avis de contraventions est essentiellement liée à l’activité des radars autonomes protégeant les personnes travaillant sur les chantiers, à l’augmentation des radars double-sens (+400) et des voitures-radars (+124 voitures). Elle s’explique aussi par la forte hausse (+40,5%) des contraventions envoyées aux propriétaires des véhicules immatriculés à l’étranger flashés sur le territoire français. 12 pays fournissent désormais à la France les informations nécessaires lorsque leurs ressortissants ont été pris en excès de vitesse.



Le taux de contestation reste minime



6 radars ont flashé plus de 100 000 fois. Ils sont tous placés sur des axes très circulants. Ils ne doivent pas faire oublier ceux qui flashent peu, mais sont maintenus en raison de leur bénéfice pour la sécurité routière.

L’augmentation des contraventions a logiquement entraîné celle des recettes liées aux amendes, pour partie en provenance de l’étranger. Les 920 millions € de recette, à comparer aux 3,4 milliards € dépensés par l’État chaque année par la Sécurité routière, et les 35 milliards € de préjudice annuel pour la société, alimentent un compte de l’État dont les recettes seront affectées à l’automne par le ministre de l’intérieur, vers l’amélioration des routes et la sécurité routière.



Le taux de contestation des avis de contravention établis à la suite d'une infraction à la vitesse atteint 1,4%, stable par rapport à 2015. Le taux de contestation des avis de contravention, établis à la suite d'une infraction au feu rouge, atteint 3,6%, résultat stable par rapport à 2015.



Pour mémoire, 8 permis de conduire sur 10 ont un solde de points égal à 12. Zinfos974 Lu 232 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > On roule côté montagne sur la route du littoral Les contrôles techniques plus corsés et plus chers en 2018