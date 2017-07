Bollywood: Le spectacle Bharati 2 reporté à La Réunion

Deux spectacles étaient prévus cette semaine, les 7 et 8 juillet au Petit Stade de l'Est, et énormément de billets avaient été vendus. L'organisation a annoncé ce matin le report des spectacles "Bharati 2: Dans le Palais des Illusions", en expliquant des soucis de timing.



Selon le communiqué de l'organisation "le conteneur comportant l’ensemble des décors et costumes du spectacle Bharati2 à l’île de La Réunion, ne pourra être à la Réunion dans les délais, car le bateau en charge du transport ne peut quitter Port Louis au plus tôt le mardi 4 juillet 2017 en fin de journée. Ce qui rend impossible le montage des décors et réglages de scène dans les délais.



Le timing aurait été le suivant:

Départ du conteneur mardi soir

Arrivée du conteneur mercredi soir

Dédouanage du conteneur jeudi matin

Montage et réglages de jeudi après-midi à samedi soir

Mise à disposition du spectacle du public dimanche 9 juillet en après-midi



Au vu de ce calendrier, il nous est impossible de maintenir les dates du 7 et 8 juillet prochain. C’est la raison pour laquelle nous sommes dans l’obligation de reporter l’événement".



Problèmes de timing et d'installation décors et réglages donc, et c'est dommage car les spectacles à Maurice ont eu lieu les 30 juin et 1er juillet, le bateau aurait donc pu quitter l'île-soeur ce lundi.



Pourquoi ne pas reporter au dimanche 9 juillet? Réponse de Romuald Nadeau, l'organisateur: "Bharati2 est très demandé de par le monde, de plus certains intervenants, techniciens et artistes, doivent être en métropole ou en Inde lundi, donc impossible de remettre pour dimanche 9 ou lundi 10. Nous recherchons une date de report avec les institutions et de nouvelles disponibilités de la troupe Bharati2...".



Disponibilités de la troupe, du transport jusqu'à La Réunion, du Petit Stade de l'Est, beaucoup de paramètres à résoudre avant de voir Bharati2 venir chez nous. La déception est grande chez les aficionados de Bollywood, il faudra patienter.



L'organisateur donnera des détails cette semaine sur des dates éventuelles de report et sur le remboursement des billets la cas échéant.