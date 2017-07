Bollywood: L'acteur Shah Rukh Khan soupçonné d'être mêlé à un scandale financier

L’acteur et producteur Shah Rukh Khan serait mêlé à un scandale financier impliquant la compagnie The Sea Island Investment Ltd, basée à Maurice, rapporte Defi Media, citant les informations du Times of India et de l’Economic Times.



Selon ces médias, la star indienne a été convoquée et sera entendue le 23 août prochain devant la commission de l’Enforcement Directorate.



Shah Rukh Khan devra s’expliquer sur la vente d’un certain nombre d’actions de sa compagnie à des prix inférieurs à ceux de la Bourse. Des faits qui constituent une violation de la Foreign Exchange Management Act de l’Inde et représente un manque à gagner de 730 millions de roupies pour l’Etat, indique Defi Media. Son épouse a elle aussi été convoquée.