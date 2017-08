Boîtes aux lettres ou boîtes à publicités

Je présume ne pas être le seul à La Réunion à être excédé par les nombreuses liasses de publicités qui encombrent continuellement nos boîtes à lettres qui par définition servent à recevoir les courriers oblitérés : d'ailleurs je n'ai rien demandé aux avertisseurs ni à La Poste.



Il serait temps de changer notre façon de penser, notre logiciel : en effet actuellement il faut mentionner sur nos boîtes, par un autocollant disgrâcieux, que nous ne voulons pas de pubs, ce qui devrait être tout à fait le contraire. Un autocollant « oui à la pub » permettrait d'inverser la donne et il serait interdit de bourrer nos boîtes à lettres si on n'a rien mentionné.



L'évidence de réserver ces boîtes aux lettres et aux courriers ne semble pas nous sauter aux yeux et pourtant.



Je note par ailleurs que plus de la moitié du poids des poubelles jaunes est constitué de ces publicités qui nous polluent. Qui paie le ramassage des ces poubelles ? Qui paie le tri ? Qui regrette la baisse du nombre de ramassages ? Qui paie l'enlèvement ? Nous les particuliers.



Ces tonnes de publicités pour la plupart en couleur sont produites avec des encres qui sont des produits chimiques et pour les « désencrer »(lors du recyclage) il faut encore plus de produits chimiques : bonjour l'écologie. On nous a bien amusé avec l'interdiction des sachets en plastique qui ont été remplacés par l'achat de sacs poubelles noirs : la grande distribution fait des économies et vend plus : merci qui ?



Comme j'en ai vraiment marre d'être « emm.... » par ce bourrage de ma boîte à lettres qui m'oblige à trier moi même mon courrier avec le risque d'oublier une lettre importante au milieu....j'ai décidé dorénavant de faire un retour à l'envoyeur c'est à dire à la Poste...ainsi toutes les liasses de publicités qui se retrouveront dans ma boîte et distribuées par la Poste seront « postées » dans leurs boîtes jaunes de collecte : même couleur que les bacs, amusant non !!!. La Poste pourra ainsi « trier » comme je le fais... ils ont l'habitude c'est leur travail.



Si nous sommes nombreux à réagir ainsi je pense que nous devrions faire cesser rapidement cette façon de faire.

Autour de moi on me dit : « on n'y peut rien c'est comme çà » Cette réponse de soumission ne me satisfait pas du tout.

La Poste est encore un service Public, les usagers n'ont pas à pâtir de « marchés » passés avec les publicistes : d'ailleurs la Poste se trouverait mieux à faire mettre sous plis et oblitérés ces envois au lieu de se plaindre de la baisse du courrier à traiter.



Enfin je me demande sur quel droit se base la Poste pour distribuer des documents non adressés et non timbrés ?