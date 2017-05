Bois d'Olives: Les parents se mobilisent pour que la musique et la culture entrent à l'école

Le collectif de parents d 'élèves de l'école Georges Fourcade de Bois d'Olives à Saint-Pierre a organisé ce vendredi le premier des deux spectacles musique et conte mettant en avant le travail mené par les enfants durant la pause méridienne.



Après avoir cherché pendant deux ans, les parents ont obtenu des subventions de l'état et de la mairie de Saint-Pierre, pour que, durant la pause méridienne les enfants puissent être accompagnés par deux intervenants ( Karl Lauret de Musimagine et Jean-Pierre le conteur de l'association Soley Réyoné) pour pratiquer musique et expression théâtrale. Ce sont 52 enfants qui ont pu en bénéficier en première période.



Pour acheter des éléments de costumes et de décors, pour compléter ceux fabriqués à partir d'éléments de récupération, des ventes de gâteaux ont été organisées mensuellement.



Une action inédite dans cette école en zone d'éducation prioritaire. La fondation Père Favron a mis à disposition du collectif une salle pour le spectacle et la direction a aidé à facilité la démarche.



Ce vendredi, ce sont ainsi les CP, CE1 et quelques CE2 qui ont raconté l'histoire de Ti Leo. L'après-midi s'est terminée par un gouter partage. ​ Le prochain spectacle, prévu fin juin, sera joué et chanté par les CM1, CM2 et CE2.