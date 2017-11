Bois-Court : Des chiens s'attaquent à des volailles destinées aux fêtes de fin d'année

C’est un sentiment de colère qui a envahi ce mercredi matin S. Turpin, éleveur à Bois-Court. Canards, coqs, poules, dindes, et même les oies de Guinée, pourtant réputées pour être de bonne gardiennes, n’ont pas échappé à la mort.Des chiens se sont attaqués aux animaux de la basse-cour destinés à être vendus pour les fêtes de fin d’année. S. Turpin est également éleveur de moutons. Il s'agit la deuxième attaque qu’il subit cette année. Le chien qu’il a acquis pour protéger son troupeau était dans la bergerie.Une trentaine de volailles ont été abattues, tôt ce matin, pour une perte estimée à 2 000 euros. Pour l’éleveur, les responsables sont des chiens errants mais aussi divaguants. L’homme a retrouvé un collier parmi les cadavres. "Il a un gros travail à faire auprès des autorités mais aussi de la population. Les propriétaires de chiens les attachent en journée et les lâchent la nuit pour avoir la paix".Une nouvelle attaque qui survient alors qu’ une association, "Protège not troupeau", initiée par Paul Payet, éleveur de cerfs à la Plaine des Cafres, est en cours de création. S. Turpin en est d’ailleurs le secrétaire-adjoint.