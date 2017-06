Blogueuse, pourquoi ?

Je m'appelle Laëtitia, j'ai maintenant 25 ans. Je suis tamponnaise et j'ai découvert le monde du blog il y a peu, lors d'un séjour à l'hôpital.

​Oui, ça n'a pas l'air très joyeux mais là n'est pas la question.

​Mon histoire est un peu longue alors on va faire court !

... du moins je vais essayer.



​J'étais en surpoids durant la majeure partie de ma vie, de ma naissance jusqu'à mes 19 ans, où j'ai subi bien entendu : "Harcèlement scolaire" moqueries etc ... je vous laisse imaginer la suite.

Et puis un jour je me suis lancée dans un régime et devinez ? Ça a fonctionné !

Au bout d'un an, je suis passée de Grosse vache à... aujourd'hui !



​Alors j'ai pris tout de suite confiance en moi et je me suis donc lancée dans le milieu de la mode.

​J'ai débuté par des concours style Miss et Compagnie, shootings photo etc ... C'était super jusqu'à ce que j'entende parler d'une élection internationale, "Miss Earth Réunion", dont le comité a pour but de valoriser tout ce qui tourne autour de l'écologie à la Réunion. Belle cause d'ailleurs, et c'est un peu pour ça que je me suis présentée à la Promotion 2014 !



​Malheureusement cette élection m'a demandé plus d'effort que je n'en avais déjà fourni auparavant !

​Pour la petite histoire j'ai passé le casting de Miss Earth Réunion, et j'ai été sélectionnée. Très heureuse, je me suis donnée à fond, répétitions, chorégraphie, photos, on connaît la chanson, jusqu'à ce qu'on me demande de perdre à nouveau du poids.



Si je refusais on avait prévu de me basculer dans les models mariée au Salon du mariage à la Nordev, là ou il devait se dérouler l'élection !

​Le prix de consolation si je puis dire.



Battante et têtue j'ai accepté de perdre du poids, cela m'a plongée dans une dépression.

J'ai perdu totalement confiance en moi et je suis tombée dans la dépression et l'anorexie .

Après chaque répétition j'étais sous pression.



​Lorsque toutes les candidates rentraient chez elles, on me prenait à part pour me persuader de quitter l'élection.

J'ai voulu tenir tête pour voir jusqu'où ces monstres pouvaient aller! Finalement on m'a viré de l'élection, ils ont bien compris que je ne comptais pas m'avouer vaincue, c'est alors que le responsable du comité m'a clairement dit : "Il ne faut pas se mentir, regarde comment ton corps est fait, tu es prête à surmonter les critiques ? Ton image n'est pas bonne pour le comité, tu nous fais honte ! ..."



​Affaiblie par ces paroles, je me suis coupée du monde je me suis sentie impuissante, immonde !

Mon combat contre l'obésité n'avait plus aucune valeur à la suite de ces paroles.

Je me suis dit a quoi bon de me battre contre ce comité !

Cette société ne changera jamais !

Nous les femmes sommes condamnées à avoir une image type !

Cela m'a clairement dégoutée du milieu de la mode ....



​Les années ont passé, les oiseaux chantent, non je déconne !

Avec un peu de recul je me suis dit : Oh je ne suis pas si laide, pourquoi je laisserais une misérable personne me dicter ce que j'ai à faire, ce que je suis, ce que je dois devenir, et surtout m'empêcher de faire ce que j'aime !



Hélas je n'ai plus autant confiance en moi qu'auparavant mais ce qui est sûr, c'est que je sais d'où je viens, je sais quelles sont mes passions et suis certaine que personne n'a le droit de dicter vos choix !



Pour conclure c'est là que m'est venue l'idée de combiner ma passion et ma liberté de m'exprimer.

​Exprimer ma liberté que ce soit dans mes paroles ou à travers mon physique !

Aujourd'hui je continue la photo et les défilés, cela me permet de me montrer telle que je suis, ainsi je peux représenter les filles qui peuvent s'identifier à moi, et qui pourront se dire qu'elles n'ont pas besoin d'avoir tel ou tel corps mais qu'on peut être soi avec son charisme et rien d'autre !



​Grâce a ma chaine YouTube, ma page Facebook et mon blog je peux donc parler a mes abonnés, les motiver pour leur perte de poids si bien entendu elles le souhaitent. Elles, pourquoi ? Parce-que je suis suivie par une majorité de femmes.

Je n'influence personne sur la perte de poids, au contraire, je valorise les femmes rondes, et pour celles qui souhaitent perdre du poids, je les encourage via mon expérience !



Je peux donc aussi partager tout ce qui tourne autour du milieu de la mode, car il ne faut pas oublier que ce milieu ne s'arrête pas au mannequinat, c'est bien plus vaste et Dieu merci !





​

Je suis LAËTITIA et non une taille, un poids ou une pointure !