Blocage de routes: Le ras-le-bol prend forme

Une page intitulée " Les Réunionnais en otage " vient de voir le jour sur Facebook. En quelques heures, et sans aucune publicité, elle compte déjà plus de 200 membres.Le combat de ses promoteurs ? "Planteurs, transporteurs, terrassiers etc... Stop à la prise d'otage. Menez votre combat différemment"...Avant d'ajouter un peu plus loin : "Nous devons nous réveiller et demander à des comptes à Tereos ! Les planteurs doivent également comprendre que leur combat n'est pas le combat de l'ensemble des Réunionnais ! Ils savent depuis des années que la filière Canne arrive en fin de cycle, ils doivent aujourd'hui en prendre conscience et envisager la diversification ! Arrêtez de penser que les subventions sont la seule solution envisageable. C'est un métier, une stratégie, un monde à revoir !"Cette exaspération est également perceptible sur le terrain. Hier soir par exemple, les planteurs ont été contraints de lever le barrage de Saint-Louis après avoir reçu une pluie de projectiles.Quant aux commentaires sous les articles de Zinfos, ils sont pour le moins explicites et montrent clairement le ras-le-bol des Réunionnais face à ce qu'ils considèrent comme une prise d'otages. Voir ci-dessous quelques exemples symptomatiques de cette exaspération...